Атака на Київ і Київщину 29 травня: спрацювала ППО

Після відбою повітряної тривоги у Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки повітряної атаки на столицю — 16-ї від початку травня.

За попередніми даними, ворог застосував озброєння балістичного типу. Росіяни змінили тактику — після тривалих виключно нічних нападів завдали удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі й на вулицях. Тобто рашисти продемонстрували, що націлені на знищення цивільного населення, — зазначили в КМВА.

Попередньо всі повітряні цілі успішно знищено силами й засобами ППО.

«За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському районі три випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється», — додав Сергій Попко, начальник КМВА.