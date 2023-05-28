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В Офісі президента заявили про початок операції з підготовки до контрнаступу ЗСУ Звідки взявся «Чужий», або що подивитись на вихідних » Сили оборони за добу знищили 400 російських військових, 3 танки та 11 артсистем Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 206 600 російських військових Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали: Особового складу 206 600 (+400 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3797 (+3) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7)

Артилерійських систем – 3425 (+11)

РСЗВ – 574 (+0)

Засоби ППО ‒ 329 (+0)

Літаків – 313 (+0)

Гелікоптерів – 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3)

Крилаті ракети ‒ 1056 (+0)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9)

Спеціальна техніка ‒ 451 (+2)