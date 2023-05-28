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Сили оборони за добу знищили 400 російських військових, 3 танки та 11 артсистем

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

  • Особового складу 206 600 (+400 за добу) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 3797 (+3) одиниць
  • Бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7)
  • Артилерійських систем – 3425 (+11)
  • РСЗВ – 574 (+0)
  • Засоби ППО ‒ 329 (+0)
  • Літаків – 313 (+0)
  • Гелікоптерів – 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3)
  • Крилаті ракети ‒ 1056 (+0)
  • Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9)
  • Спеціальна техніка ‒ 451 (+2)

28 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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