Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що вояки ПВК «Вагнер» після відходу з Бахмута продовжать воювати проти України — Данілов у інтерв’ю ВВС

Данілова запитали, чи дійсно йдуть найманці «Вагнера» з Бахмута, він підтвердив.

«Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами.

Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах… вони перегруповуються в інших трьох точках».

Він підтримав рішення української армії воювати в Бахмуті протягом багатьох місяців.

Данілов пояснив, що Бахмут – це українська земля, і українці повинні її захищати.

Секретар РНБО наголосив, що Бахмут «відіграв велику роль у цій війні».

«Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни».