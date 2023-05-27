Україна здатна перемогти Росію, а світ має все для цього зробити, — Джордж Буш-молодший

Про це Буш заявив у відеозверненні до учасників 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

Джордж Буш-молодший зазначив, що світ уважно слідкує за боротьбою України.

«Україна хоче бути вільною і самостійно визначати своє майбутнє. І так буде. Упевнений, що Україна може перемогти Росію. Світ також спостерігає, які кроки робимо всі ми. В Інституті Буша ми закликаємо надати вам всю необхідну допомогу для перемоги в цій війні», — сказав він.

Експрезидент США висловив співчуття усім, хто втратив рідних через російські злочини проти мирного населення.

«Ця війна принесла жахливі втрати вашій нації та вашому народу. Але ви переможете. Ми надзвичайно натхненні духом Українського народу», — резюмував Джордж Буш-молодший.