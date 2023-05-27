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Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus SpiegelFranfurter Allgemeine Sonntagszeitung

За інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями.

Видання «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.

27 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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