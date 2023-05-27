У Перу поліція вилучила 58 кг кокаїну зі свастикою та написом Гітлер на пакунках

Про це повідомляє The Times of Israel.

Наркотичні речовини були виявлені в порту Пайта на північному тихоокеанському узбережжі Перу недалеко від кордону з Еквадором.

Кокаїн був захований у вантажному контейнері зі спаржею на судні під ліберійським прапором SC Anisha R, яке зупинялося в порту Еквадору. Зазначається, що вантаж прямував до порту в Бельгії.

Управління по боротьбі з наркотиками перуанської поліції продемонструвало відео та фотографії, на яких видно, що наркотики були сховані у вентиляційній системі контейнера. Поліція продовжує обшукувати понад 80 контейнерів на судні.

Раніше перуанська влада повідомляла про виявлення кокаїну в пакунках у формі цегли з різноманітними і дивними символами, але до цього не було жодного випадку пакування з зображенням нацистської свастики.

Перу посідає друге місце у світі за обсягами вирощування кокаїнового листя і друге місце у світі за обсягами виробництва кокаїну.

За оцінками влади Перу, країна виробляє близько 100 тонн наркотиків на рік, і більшість з них потрапляє до Європи морем, а також невеликими літаками, які перевозять кокаїн до Болівії, прямуючи до портів Атлантичного океану.