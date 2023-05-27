США ввели санкции в отношении главы филиала ЧВК «Вагнер» в Мали

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против главы ЧВК «Вагнер» в Мали, обвинив российскую частную военную компанию в попытке скрыть усилия по приобретению военной техники для использования в Украине, а также в работе через Мали и другие страны.

Министерство финансов США в своем заявлении также обвинило Ивана Маслова, которого оно назвало главой военизированных формирований ЧВК «Вагнер» и главным администратором, базирующимся в Мали, в работе в тесной координации с малийскими правительственными чиновниками для развертывания группы в Мали.

«Санкции Министерства финансов против самого высокопоставленного представителя группы Вагнера в Мали выявили и воспрепятствовали работе ключевого оперативника, поддерживающего глобальную деятельность группы», — говорится в заявлении заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.

Этот шаг был предпринят после того, как официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в понедельник заявил, что «Вагнер» пытается закупать военные системы у иностранных поставщиков и направлять это оружие через Мали.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России, в среду на пресс-конференции назвала обвинения США «мистификацией» и призвала Вашингтон изучить влияние собственного военного экспорта.