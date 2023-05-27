Евросоюз вновь призвал Пекин сыграть конструктивную роль в установлении мира в Украине

Еврокомиссия в четверг вновь призвала Китай сыграть конструктивную роль в установлении мира в Украине. Этот призыв прозвучал после того, как высокопоставленный дипломат ЕС встретился с Ли Хуэем, специальным представителем Китая по евразийским делам и бывшим послом КНР в России.

«ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет играть конструктивную роль (…) и напомнит о необходимости уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности (…) путем безоговорочного вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», – отмечается в заявлении ЕС.

Напомним, что на прошлой неделе Ли Хуэй посетил Украину и встретился с ее президентом Владимиром Зеленским в рамках европейского турне, которое Пекин назвал своей попыткой содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию. В пятницу Ли Хуэй должен посетить Россию.