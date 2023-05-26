Захист українського неба і не лише: очільник Пентагону окреслив ключові теми “Рамштайну-12”

У Пентагоні заявили, що союзники України на черговому засіданні “Рамштайн” 25 травня зосередяться на тому, як допомогти українцям ще ліпше захистити небо.

Про це повідомив на початку засідання міністр оборони США Ллойд Остін

“Ми допомогли Україні захистити небо і не припинимо це робити. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі, і тому можливості протиповітряної оборони знову перебуватимуть у центрі наших сьогоднішніх дискусій”, – наголосив очільник Пентагону.

Він заявив, що Україна зараз озброєна системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною й Нідерландами, та “влучно збиває” російські ракети. “Patriot рятує життя, так само як і системи IRIS-T та NASAMS, які також поставили ця Контактна група”, – зазначив міністр оборони США.

Крім того, як зауважує він, учасники зустрічі “Рамштайн-12” заслухають доповідь України щодо ситуації на місцях, а також оцінки командувачів у Європі щодо актуальних потреб ЗСУ. Обговорюватимуться також шляхи прискорення промислового виробництва зброї та боєприпасів.

“Ми продовжимо відстоювати суверенне право України жити у свободі, продовжимо відстоювати відкритий світ, заснований на правилах і правах, відстоювати вільну та суверенну Україну стільки, скільки буде потрібно”, – заявив глава Пентагона.

За його словами, союзники у рамках “Рамштайну” вже передали Україні військової допомоги на загальну суму 65 млрд доларів. “Загалом Контактна група виділила близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Путін сподівався, що наша рішучість зникне, і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше”, – додав Остін.