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Захисники знищили 460 окупантів і 25 ворожих артсистем за добу

Захисники знищили 460 окупантів і 25 ворожих артсистем за добу

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці України знищили 460 загарбників, 25 артилерійських систем ворога, 3 ББМ та 3 ворожі безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 796 (+1) од,
  • бойових броньованих машин − 7 435 (+3) од,
  • артилерійських систем − 3 384 (+25) од,
  • РСЗВ − 570 (+0) од,
  • засобів ППО − 328 (+1) од,
  • літаків − 310 (+1) од,
  • гелікоптерів − 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 910 (+3) од,
  • крилатих ракет − 1 015 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 161 (+13) од,
  • спеціальної техніки − 446 (+2) од.
26 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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