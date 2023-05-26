Захисники знищили 460 окупантів і 25 ворожих артсистем за добу

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці України знищили 460 загарбників, 25 артилерійських систем ворога, 3 ББМ та 3 ворожі безпілотники.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків − 3 796 (+1) од,
- бойових броньованих машин − 7 435 (+3) од,
- артилерійських систем − 3 384 (+25) од,
- РСЗВ − 570 (+0) од,
- засобів ППО − 328 (+1) од,
- літаків − 310 (+1) од,
- гелікоптерів − 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 910 (+3) од,
- крилатих ракет − 1 015 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 161 (+13) од,
- спеціальної техніки − 446 (+2) од.
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