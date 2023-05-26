Лукашенко заявив про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація вже розпочала переміщення ядерних боєприпасів на територію Білорусі.

Про це повідомляє БЕЛТА.

“Він (президент РФ Володимир Путін – ред.) мене поінформував, що сьогодні він підписав указ про наші дії з розміщення ядерної зброї у Білорусі. Йшлося про конкретний документ. Було ухвалено рішення на розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця зберігання тощо. Ми це зробили, тому вже почалося переміщення ядерних боєприпасів”, – каже Лукашенко.

Водночас на запитання, чи ядерна зброя вже перебуває в Білорусі, Лукашенко відповів: “Можливо. Я приїду – подивлюсь”.