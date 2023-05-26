Генсека Брежнєва позбавили звання почесного громадянина Києва

На засіданні 25 травня депутати Київської міської ради прийняли рішення позбавити звання «Почесний громадянин Києва» Леоніда Брежнєва, колишнього генсека СРСР, а також колишніх керівників Комуністичної партії. Голосування за це рішення підтримали 82 депутати.

Варто відзначити, що Леонід Брежнєв був першою особою, якій було надано звання «Почесний громадянин Києва». Разом з ним також були позбавлені цього звання Олексій Єпішев, радянський військово-політичний діяч, і Чионг Тін, лідер комуністичної партії В’єтнаму.

Згідно з прийнятим рішенням, звання почесного мешканця було позбавлено осіб, які обиралися та займали вищі посади в комуністичній партії Радянського Союзу, Україні та інших республіках колишнього СРСР, починаючи з секретаря районного комітету і вище.

Також підставою для позбавлення звання стало перебування на посадах або праця як негласного агента Комітету державної безпеки СРСР та України, Головного розвідувального управління або закінчення вищих навчальних закладів КДБ, за винятком технічних спеціальностей.

Леонід Брежнєв народився у 1906 році у місті Кам’янське (сучасна Дніпропетровська область). Він був першим секретарем Дніпропетровського і Запорізького обласних комітетів Компартії України