Генерал Милли: Россия не добьется военной победы в Украине

Россия не добьется военной победы в Украине, заявил в четверг глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, предупредив при этом, что Киеву вряд ли удастся вытеснить со своей территории все российские войска в ближайшее время.

«Эта война в военном отношении не будет выиграна Россией, – сказал Милли журналистам после завершения виртуальной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По словам генерала, первоначальные стратегические цели России, включая свержение правительства в Киеве, «недостижимы в военном отношении (и) они не будут достигнуты».

В то же время в Украине находятся сотни тысяч российских военных, что делает возвращение всей захваченной российскими войсками территории маловероятным «в ближайшей перспективе», сказал он.

«Это значит, что бои будут продолжаться, они будут кровавыми, тяжелыми. И в какой-то момент обе стороны либо пойдут на переговоры об урегулировании, либо придут к военному завершению (конфликта)», – отметил Милли.

Напомним, что на прошлой неделе Белый дом заявил, что Вашингтон поддержит предоставление Украине истребителей, включая F-16.

Милли объяснил изменение позиции США в пользу предоставления Киеву истребителей тем, что на более ранних этапах конфликта средства были бы отвлечены от более насущных потребностей, в то время как создание военно-воздушных сил Украины является долгосрочным мероприятием.

«Потребуется значительное время, чтобы создать военно-воздушные силы такого размера и масштаба, который будет необходим», – сказал он.