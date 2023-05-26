 
«  
  »

Гауляйтер Криму не впевнений, що армія РФ зможе захистити півострів, — британська розвідка

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки.

«Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козацької традиції. Більшість із них отримали напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії», — зазначили там.

Основним елементом російського гарнізону у Криму є 22-й армійський корпус, який наразі здебільшого дислокований за межами півострова і зазнав значних втрат.

За даними британської розвідки, Аксьоонов стурбований здатністю регулярної армії РФ захистити півострів.

26 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  