Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України системи ППО NASAMS Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників » ЗСУ знищили усі 36 безпілотників, які РФ запустила вночі по Україні У ніч на 25 травня ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Українські сили ППО збили 36 «шахедів» із 36 Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. «Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави», — припускають у Повітряних силах. До відбиття атаки залучали підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід»та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України. Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено. Своєю чергою командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук написав: «Стовідсотковий результат! 36 із 36». За даними Повітряного командування «Захід», атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. Знищено 22 дрони. «У результаті декілька годинних бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування »Захід» знищено 22 Shahed-136/131. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільні вогневі групи», — йдеться у повідомленні.