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Вірменія й Азербайджан оголосили про взаємне визнання територіальної цілісності країн

Пашинян та Алієв
Вірменія й Азербайджан оголосили про взаємне визнання територіальної цілісності країн та «вихід на мирну угоду» по Карабаху

Про це заявили прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв на засіданні ради ЄАЕС, передає «Новая газета».

За словами Пашиняна, Вірменія готова розблокувати усі транспортні та економічні коридори, відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном.

Своєю чергою Алієв заявив, що «є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану». Він також підкреслив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.

25 мая, 2023 | Category: Мир, Новости

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