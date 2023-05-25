Вірменія й Азербайджан оголосили про взаємне визнання територіальної цілісності країн

Про це заявили прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв на засіданні ради ЄАЕС, передає «Новая газета».

За словами Пашиняна, Вірменія готова розблокувати усі транспортні та економічні коридори, відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном.

Своєю чергою Алієв заявив, що «є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану». Він також підкреслив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.