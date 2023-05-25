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В «РДК» заявили, що знову зайшли до Росії

Представники «Російського добровольчого корпусу» заявили, що в черговий раз потрапили на територію РФ, та виклали відповідне відео на фоні відділення «Пошти Росії» — «РДК» у Telegram

«Ну що ж, друзі! «Російський добровольчий корпус» знову здійснив неможливе. Ми знову на Батьківщині! Докази прямо за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію Росії з боями, чи тихо. Це вже неважливо».

Деталі: За словами представників «РДК», полум’я боротьби розгорається по всій країні. «Чекайте нас і у вашому населеному пункті», — заявили вони.

Судячи з вивіски, відео записано у селі Глотово в Грайворонському міському окрузі Бєлгородської області РФ.

25 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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