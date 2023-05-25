У США припустили причетність українців до удару дронів по Кремлю

Американська розвідка, оцінивши перехоплені розмови українських посадовців, припустила причетність української сторони до удару безпілотників по Кремлю на початку травня.

Як пише «Європейська правда», про це телеканалу CNN повідомили джерела, знайомі з розвідданими.

Американські офіційні особи звернули увагу на розмови між українськими посадовцями, які звинувачували один одного в атаці безпілотників на Кремль на початку травня, що сприяло американській оцінці того, що українська сторона може бути відповідальною за це.

У перехоплених розмовах деякі представники української військової та розвідувальної бюрократії припускають, що операцію провели українські сили спеціальних операцій.

Ці розмови в поєднанні з іншими перехопленими повідомленнями російських посадовців, які звинувачують Україну в нападі і дивуються, як це сталося, змусили американців розглянути можливість того, що за інцидентом 3 травня стоїть українська група. Того ранку два безпілотники підлетіли до Кремлівського Сенатського палацу і завдали удару по даху будівлі.

Однак США не змогли дійти остаточного висновку щодо того, хто був відповідальним, і лише з низьким ступенем впевненості припускають, що за інцидентом могла стояти українська група, кажуть джерела.

Американські посадовці також досі вважають малоймовірним, що високопосадовці українського уряду, включно з президентом України Володимиром Зеленським, віддали наказ про атаку або знали про неї заздалегідь.