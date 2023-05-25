США обеспокоены встречей представителя ООН по делам детей с Марией Львовой-Беловой

США «глубоко обеспокоены» встречей Вирджинии Гамба, высокопоставленного представителя ООН по проблемам, связанным с судьбами детей в вооруженных конфликтах, с российским омбудсменом по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая разыскивается Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях.

Об этом заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Львова-Белова, которую прокурор Международного уголовного суда (МУС) по военным преступлениям обвиняет в депортации сотен украинских детей в Россию, на прошлой неделе сообщила на своем сайте, что провела с Гамба рабочую встречу.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретился со скрывающемся от правосудия лицом, в отношении которого МУС выдал ордер на арест за совершение военных преступлений против детей, – заявил Миллер в ходе состоявшегося пресс-брифинга. – Такое поведение подрывает нашу общую приверженность защите детей в зонах конфликтов».

Напомним, что в марте МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

МУС является независимым и постоянно действующим судебным органом. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным 17 июля 1998 года на международной конференции в столице Италии. Его компетенция распространяется на все наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года – даты вступления в силу Римского статута. Юрисдикция суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечества, военными преступлениями и преступлениями агрессии.

До создания МУС для расследования международных военных преступлений создавались специальные трибуналы при ООН.