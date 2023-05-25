Программное решение резервного копирования На флангах Бахмута бої затихають, але українські війська потрохи просуваються » Росія втратила 500 військових за добу З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 205 260 військових загиблими, 7432 бойових броньованих машин та 1015 крилатих ракет Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно становлять: особового складу — близько 205260 (+500) осіб ліквідовано

танків — (+3) од

бойових броньованих машин / APV ‒ 7432 (+8) од

артилерійських систем – 3359 (+20) од

РСЗВ / MLRS – 570 (+0) од

засоби ППО ‒ 327 (+0) од

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36) од

крилаті ракети ‒ 1015 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од

спеціальна техніка ‒ 444 (+4) Дані уточнюються.