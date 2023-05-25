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Росія втратила 500 військових за добу

Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

втрати росії станом на 25.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 205260 (+500) осіб ліквідовано
  • танків — (+3) од
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7432 (+8) од
  • артилерійських систем – 3359 (+20) од
  • РСЗВ / MLRS – 570 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36) од
  • крилаті ракети ‒ 1015 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од
  • спеціальна техніка ‒ 444 (+4)

Дані уточнюються.

25 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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