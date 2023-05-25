Росія втратила 500 військових за добу

Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 205260 (+500) осіб ліквідовано
- танків — (+3) од
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7432 (+8) од
- артилерійських систем – 3359 (+20) од
- РСЗВ / MLRS – 570 (+0) од
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36) од
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од
- спеціальна техніка ‒ 444 (+4)
Дані уточнюються.
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