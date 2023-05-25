РФ заблокувала вхід 28 кораблям в український порт «Південний», порушуючи зобов’язання «зернової ініціативи» — посол США

РФ не пропускає 28 кораблів до порту «Південний» в Одеській області, що є порушенням зобов’язань російської сторони в рамках Чорноморської зернової ініціативи, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту «Південний», одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства. Це явне порушення її зобов’язань. Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи», — написала Брінк у твіттері в четвер.

«Зернову угоду» було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, Туреччини, України та Росії. Було підписано два документи — про створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів («Чорноморськ», «Одеса» і «Південний») і зняття бар’єрів на експорт російського продовольства і добрив.