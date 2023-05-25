Половина американців продовжують підтримувати постачання зброї Україні

Підтримка населенням США допомоги Україні дещо зменшилася, але все ще є доволі широкою.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Школою публічної політики Гарріса Чиказького університету та NORC, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AP.

Опитування показало, що половина американців підтримують постачання Пентагоном зброї Україні для її захисту від російських військ. Цей рівень не змінився з початку року. У травні минулого року постачання зброї підтримували 60%.

Зараз близько чверті американців виступають проти продовження військової підтримки, яка наразі перевищила 37 мільярдів доларів.

Згідно з опитуванням, проведеним минулого місяця, переважна більшість як демократів, так і республіканців вважають, що напад Росії на Україну був невиправданим.

Що стосується конкретних видів підтримки України з боку США, то підтримка населенням санкцій США проти Росії зазнала найбільш значного падіння: з 71% рік тому до 58% цієї весни, хоча це все ще більшість.

Зниження підтримки санкцій може відображати стурбованість людей тим, що зусилля з економічної ізоляції Росії сприяли зростанню інфляції, вважають аналітики.