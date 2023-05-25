Перші 20 українських пілотів почнуть навчання на F-16 у Британії

Близько 20 українських пітолів розпочнуть перший етап навчання на F-16 винищувачах у Великій Британії.

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду.

«Це будуть базові наземні тренування українських пілотів, після яких вони будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами F-16 (або іншими військовими літаками)», – сказав співрозмовник видання.

Україна сподівається відправити на навчання тих, хто вже добре володіє англійською мовою, щоб прискорити процес підготовки.

Тренування з курсу НАТО «Вступ до основ управління винищувачами» включатиме тренажери та реальні літаки.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.