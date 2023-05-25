Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Про це повідомляє Reuters.

У Мінську відбулася двостороння зустріч Міністра оборони Білорусі генерал-лейтенанта Віктора Хреніна та Міністра оборони Росії генерала армії Сергія Шойгу.

25 травня Росія і Білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї РФ в Білорусі.

Під час зустрічі Міністр оборони Республіки Білорусь заявив, що Білорусь зацікавлена в подальшому розвитку стратегічних відносин з РФ у військовій сфері.

Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.

Росія та Білорусь, які є близькими союзниками у війні проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.