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Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі

Про це повідомляє Reuters.

У Мінську відбулася двостороння зустріч Міністра оборони Білорусі генерал-лейтенанта Віктора Хреніна та Міністра оборони Росії генерала армії Сергія Шойгу.

25 травня Росія і Білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї РФ в Білорусі.

Під час зустрічі Міністр оборони Республіки Білорусь заявив, що Білорусь зацікавлена в подальшому розвитку стратегічних відносин з РФ у військовій сфері.

Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.

Росія та Білорусь, які є близькими союзниками у війні проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.

25 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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