Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Про це повідомляє Reuters.
У Мінську відбулася двостороння зустріч Міністра оборони Білорусі генерал-лейтенанта Віктора Хреніна та Міністра оборони Росії генерала армії Сергія Шойгу.
25 травня Росія і Білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї РФ в Білорусі.
Під час зустрічі Міністр оборони Республіки Білорусь заявив, що Білорусь зацікавлена в подальшому розвитку стратегічних відносин з РФ у військовій сфері.
Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.
Росія та Білорусь, які є близькими союзниками у війні проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.
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