Как выбрать кровельный материал

В рекламе каждый кровельный материал выдается как идеальный с массой плюсов и малюсеньким минусом. Конечно, это не так. Как выбирать покрытие для крыши, чтобы забыть о ней на долгие десятки лет, и при этом жить в тепле и комфорте? Постараемся рассмотреть данный вопрос максимально объективно.

Типы крыш

Кровли делятся на скатные и плоские. У последних свой ассортимент наплавляемых и мастичных материалов. Речь не о них. К скатным относятся крыши с углом от 10 до 90°C. Для нашего региона (Одесса и область) угол наклона варьирует в пределах 20—45° C. Поэтому при выборе следует учесть то, что снег не должен ни залеживаться на крыше, ни сходить с нее лавиной. В последнем случае пострадают люди, машины, постройки и расположенные рядом растения.

Легкие и тяжелые материалы для кровли

Помните сказку о поросенке, который построил дом не из соломы и прутьев, как его братья, а из камня и оказался прав, когда его посетил волк. Подобным образом надо действовать и при выборе кровельного материала, то есть еще на этапе проекта учесть все возможные нагрузки, и тогда конструкция выдержит все.

Американцы предпочитают легкие кровельные материалы, например, битумную черепицу. Она лучше всего подходит для быстровозводимых построек каркасного типа, которые легко разбираются, перевозятся и утилизируются. Колонисты из Европы строили такие легкие дома, которые в нужный момент можно было разобрать и собрать, но уже в другом месте.

В Европе исторические традиции таковы, что дом строится капитально, для себя и внуков. Поэтому накрывать его надо надежным и долговечным материалом. Идеальный вариант — керамическая черепица — тяжелый, защищающий от шума, энергосбергающий и эстетичный материал. Он требует мощной стропильной системы, прочных стен и серьезного фундамента.

У кровельной керамики низкая теплопроводность, то есть крыша медленно нагревается и также медленно остывает. Обрешетка позволяет подкровельному пространству вентилироваться и сохранять стропильную систему. Керамика «дышит», чем улучшит микроклимат в самом доме. Что касается эстетики, то, например, только в ассортименте фирмы Roben (Германия) 42 модели керамической черепицы: 7 видов профиля по 6 оттенков.

На кровельном рынке особое место занимает медь. Это тоже дорогой, но легкий материал. С годами он покрывается зеленоватой патиной. Медь отличается высокой антикоррозионной стойкостью. Но она не должна контактировать с алюминием и железом. Если этот момент нарушен, то от преимущества медной кровли не останется ни следа. Медь еще более теплопроводная, чем сталь, поэтому на тыльной стороне листов конденсируются капельки влаги, что требует гидроизоляции.

Цена вопроса

Украинский покупатель новые кровельные материалы в https://roof-stone.com.ua/ воспринимает без особой симпатии. Для многих решающий фактор — это цена товара. В таком случае на счет теплосбережения, шумоизоляции и эстетики не особенно беспокоятся. Когда мало денег, а кровля требует покрытия, вопросы красоты уходят на второй план. Бывают случаи, когда заказчику важны только потребительские свойства продукта, а цена «неважна» (на самом деле она для всех важна). Кроме доступности кровельного материала, заказчику интересно удобство его покупки и легкость установки. Но, как правило, выбор и покупка кровельного покрытия — процесс долгий и тщательный.

Совет. Учтите все моменты, взвесьте все «плюсы» и «минусы», выберите главный критерий (эстетика, стоимость, качество и т. д.) И сделайте правильный выбор!