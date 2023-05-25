Італію та Сицилію з’єднає міст, про який мріяли ще з часів Римської імперії

Про це повідомляє Rai News.

Рішення, яке під оплески коаліційних партій схвалили 103 італійські сенатори проти 49, віцепрем’єр-міністр і міністр інфраструктури Маттео Сальвіні назвав «історичним».

«Говорити про історичний день, на який чекали понад 50 років, абсолютно доречно. Він (міст – ред.) забезпечить понад 100 тисяч реальних робочих місць, він заощадить сицилійцям 6 мільярдів євро на рік», – заявив він.

За словами Сальвіні, будівельні роботи почнуться наступного року. Поки не уточнювалось, коли саме міст остаточно зведуть.

Міст через Мессінську протоку спроєктований за схемою висячого моста. Довжина його центрального прольоту становитиме 3300 метрів, ширина – 60,4 метра, розташовуватиметься він на висоті 65 метрів над рівнем моря для транзиту великих суден.

Планується, що міст матиме шість автомобільних смуг – по три в кожному напрямку – та дві залізничні колії, що забезпечить пропускну здатність до шести тисяч автомобілів на годину та 200 поїздів на добу.

Фото: Уряд Італії

Вважається, що плани будівництва мосту через Мессінську протоку обговорювалися ще за часів Римської імперії. У XX столітті їх намагалися втілити фашистський диктатор Беніто Муссоліні та експрем’єр Сільвіо Берлусконі.Перший міжнародний конкурс ідей щодо будівництва мосту був оголошений Міністерством громадських робіт у 1969 році. Остаточне рішення було визначено в 1992 році. У 2003 році попередній проєкт було схвалено, а в 2006 році компанія Stretto di Messina довірила остаточне проєктування, виконання та будівництво консорціуму Eurolink, лідером якого є Webbuild. 20 грудня 2010 року компанія Eurolink представила остаточний проєкт після детальних досліджень та аналізу території. 29 липня 2011 компанія Stretto di Messina затвердила остаточний проєкт.

Для відповідних досліджень за останні роки було витрачено 1,2 мільярда євро, адже місце будівництва розташоване в одному з найбільш сейсмічно активних регіонів Середземномор’я.