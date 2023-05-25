Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України системи ППО NASAMS

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України системи ППО NASAMS та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів США.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у повідомленні Агентства оборонного співробітництва США.

Уряд України звернувся з проханням придбати систему NASAMS, яка включає в себе: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel Radar. Також вона включає Центр розподілу вогню; пускові установки, засоби захищеного зв’язку, GPS-приймачі, завантажувачі кодів і комплекти кабелів; набори інструментів; випробувальне обладнання; допоміжне обладнання; тягачі; генератори; технічна документація; запасні частини; технічна підтримка уряду США і підрядника; та інші пов’язані з цим елементи матеріально-технічного забезпечення і супроводу програми. Загальна оціночна вартість становить 285 мільйонів доларів США.

«Запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-партнера, яка є рушієм політичної стабільності та економічного прогресу в Європі» – йдеться у повідомленні.

Україна має нагальну потребу в посиленні своїх можливостей для захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захищати критично важливу національну інфраструктуру.

Повідомляється, що основним підрядником стане компанія Raytheon Missiles and Defense.