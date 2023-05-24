ЗСУ за місяць знищили рекордну кількість артилерії окупантів

Дуже примітно, що в сьогоднішньому повідомленні від Генштабу ЗСУ значаться знищеними 21 одиниця російської ствольної артилерії та 5 РСЗВ. За неповний травень знищено було рекордну кількість російської артилерії – 418 од.! У свою чергу, дуже низький показник РСЗВ – 26.

Варто зазначити, що критичний дисбаланс щодо штатної комплектації реактивною артилерією російських підрозділів виник ще минулого року. Наразі комплектація може становити 30% і навіть 10% від штатної!

Фактично, за 2022-й та 2023-й РОВ втратили непоправну кількість РСЗВ.



У свою чергу, рекордні показники знищеної ствольної артилерії РОВ говорять про зростаючу перевагу СОУ в артилерійських дуелях і більш ефективну контрбатарейну боротьбу. Це зумовлено як перевагою артилерійських комплексів СОУ над РОВ, а й досвідом розрахунків.



Російські окупаційні війська втратили протягом року війни практично весь професійний склад артилерійських розрахунків і ті, які зараз поставляються у зону БД, немає достатнього досвіду. Досвід відіграє не менш важливу роль, ніж перевага зброї над супротивником.

Але є ще один дуже важливий момент. РОВ все більше комплектуються ствольною артилерією, що буксирується. Компонента САУ в російських військах не поповнюється у необхідному обсязі і це також впливає на ефективність артилерійських підрозділів противника.