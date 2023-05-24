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Залужний обговорив з головнокомандувачем сил НАТО в Європі надання Україні літаків F-16

Валерій Залужний у вівторок, 23 травня, провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО генералом Крістофером Каволі
Про це він повідомив у телеграмі.

Ключовою темою обговорення була необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів.

«Обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад», — повідомляє Залужний.

24 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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