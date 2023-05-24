Залужний обговорив з головнокомандувачем сил НАТО в Європі надання Україні літаків F-16

Валерій Залужний у вівторок, 23 травня, провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО генералом Крістофером Каволі

Про це він повідомив у телеграмі.

Ключовою темою обговорення була необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів.

«Обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад», — повідомляє Залужний.