Влада Бєлгорода заявила про масовану атаку безпілотників

Про це повідомляє губернатор Бєлгородщини Гладков.
Жителі Бєлгорода повідомляють, що в районі 23:40 вівторка, 23 травня, у місті прогримів дуже сильний вибух.
«Ніч пройшла не зовсім спокійно. Була велика кількість атак безпілотних літальних апаратів. Здебільшого ППО впоралася, але є пошкодження у Бєлгороді, Борисівському районі, Білгородському районі: легковий транспорт, приватні будинки, адміністративні будівлі», — написав Гладков.
Він повідомив, що у Грайворонському окрузі пошкоджено газопровід, триває пожежа. Також відбувається відновлення електричних мереж, які постраждали під час заходу диверсійно-розвідувальної групи. За даними губернатора, у лікарнях перебуває 9 людей: 3 особи у реанімації у тяжкому стані, 6 осіб уже у відділеннях.
«Також надійшла додаткова інформація з Яковлівського округу. Вночі з безпілотників двічі було скинуто вибухові пристрої у селищі Томарівка на дві адміністративні будівлі», — додав Гладков.
- 22 травня легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
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