Влада Бєлгорода заявила про масовану атаку безпілотників

Про це повідомляє губернатор Бєлгородщини Гладков.

Жителі Бєлгорода повідомляють, що в районі 23:40 вівторка, 23 травня, у місті прогримів дуже сильний вибух.

«Ніч пройшла не зовсім спокійно. Була велика кількість атак безпілотних літальних апаратів. Здебільшого ППО впоралася, але є пошкодження у Бєлгороді, Борисівському районі, Білгородському районі: легковий транспорт, приватні будинки, адміністративні будівлі», — написав Гладков.

Він повідомив, що у Грайворонському окрузі пошкоджено газопровід, триває пожежа. Також відбувається відновлення електричних мереж, які постраждали під час заходу диверсійно-розвідувальної групи. За даними губернатора, у лікарнях перебуває 9 людей: 3 особи у реанімації у тяжкому стані, 6 осіб уже у відділеннях.

«Також надійшла додаткова інформація з Яковлівського округу. Вночі з безпілотників двічі було скинуто вибухові пристрої у селищі Томарівка на дві адміністративні будівлі», — додав Гладков.