Столтенберг: обучение украинских пилотов на F-16 не делает НАТО стороной конфликта

Обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 не делает НАТО стороной конфликта, заявил во вторник глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в то время как союзники обещали ускорить начало процесса обучения.

Украина имеет право на самооборону, подчеркнул Столтенберг.

«Мы помогаем Украине отстаивать это право, – сказал он журналистам в Брюсселе. – Это не делает НАТО и союзников НАТО стороной конфликта».

В понедельник высокопоставленные российские дипломаты заявили, что передача Украине истребителей F-16 поставит вопрос о роли НАТО в конфликте.

Президент Джо Байден в пятницу одобрил программы обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Президент Украины Владимир Зеленский заверил Байдена, что самолеты не будут использоваться на российской территории.

«Это важный шаг, который, очевидно, позволит нам на определенном этапе поставить истребители», – сказал Столтенберг, охарактеризовав этот шаг как «очень четкий сигнал, что это надолго и что Россия не дождется (того, что НАТО перестанет помогать Украине)».

В то же время коалиция стран по поставке Украине истребителей выработала конкретные сроки начала обучения.

«Теперь, когда у нас есть зеленый свет, все пойдет быстрее», – сказала журналистам министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в кулуарах встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

По ее словам, обучение будет скоординировано между Бельгией, Данией, Великобританией, Нидерландами и другими союзниками и к ним могут присоединиться другие страны.

Германия заявила, что ищет способы поддержать коалицию по поставке истребителей.

«Мы рассматриваем несколько вариантов, которые теоретически могут быть у нас, – сказал министр обороны Великобритании Борис Писториус. – Но (эта помощь) вряд ли будет значительной, поскольку у нас просто нет собственных истребителей F-16, и мы вряд ли сможем оказать большую помощь в подготовке пилотов».