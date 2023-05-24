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США скептично ставляться до заяв про використання американської зброї у Бєлгородські області

Держдепартамент США
Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями, які вдерлися на територію Бєлгородської області Росії

Про це на брифінгу у вівторок заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє «Європейська правда».

За словами Міллера, у США бачили окремі повідомлення, які поширюються зокрема в соцмережах, де стверджується, що «надана Сполученими Штатами зброя була використана для нападу» на територію РФ.

«Можу сказати, що ми наразі скептично оцінюємо правдивість цих заяв», – зазначив він.

Речник Держдепу нагадав, що позиція США щодо бойових дій на території Росії залишилась незмінною.

«Ми не заохочуємо і не дозволяємо ударів усередині Росії, і ми чітко про це заявляли. Але, як ми так само говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну», – підкреслив Міллер.

24 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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