Сили оборони за добу знищили 400 військових РФ

Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано
- танків — 3 792 (+3) од
- бойових броньованих машин / APV — 7 424 (+5) од
- артилерійських систем — 3 339 (+21) од
- РСЗВ — 570 (+5) од
- засоби ППО — 327 (+0) од
- літаків — 309 (+0) од
- гелікоптерів — 296 (+1) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 871 (+7)
- крилаті ракети — 1 015 (+0)
- кораблі /катери — 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 146 (+7) од
- спеціальна техніка — 440 (+7)
Дані уточнюються.
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