Росіяни вдарили по житловим кварталам Херсонщини Залужний обговорив з головнокомандувачем сил НАТО в Європі надання Україні літаків F-16 » Сили оборони за добу знищили 400 військових РФ З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 204760 військових загиблими, 1015 крилатих ракет та 3339 артилерійських систем Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно становлять: особового складу — близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано

танків — 3 792 (+3) од

бойових броньованих машин / APV — 7 424 (+5) од

артилерійських систем — 3 339 (+21) од

РСЗВ — 570 (+5) од

засоби ППО — 327 (+0) од

літаків — 309 (+0) од

гелікоптерів — 296 (+1) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 871 (+7)

крилаті ракети — 1 015 (+0)

кораблі /катери — 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 146 (+7) од

спеціальна техніка — 440 (+7) Дані уточнюються.