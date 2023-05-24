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Сили оборони за добу знищили 400 військових РФ

Про це 24 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

втрати росії станом на 24.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано
  • танків — 3 792 (+3) од
  • бойових броньованих машин / APV — 7 424 (+5) од
  • артилерійських систем — 3 339 (+21) од
  • РСЗВ — 570 (+5) од
  • засоби ППО — 327 (+0) од
  • літаків — 309 (+0) од
  • гелікоптерів — 296 (+1) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 871 (+7)
  • крилаті ракети — 1 015 (+0)
  • кораблі /катери — 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 146 (+7) од
  • спеціальна техніка — 440 (+7)

Дані уточнюються.

24 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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