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Сили оборони за добу знищили 400 військових РФ » Росіяни вдарили по житловим кварталам Херсонщини За минулу добу, 23 травня, російські військові 64 рази обстріляли Херсонщину. Пошкоджено житлові квартали та обєкти соціальної інфраструктури. Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 поранені Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 64 удари та випустили 271 снаряд з важкої артилерії, «градів», танків та БПЛА. Ворог обстріляв Херсон 11 разів, випустивши 147 снарядів. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі», — йдеться у повідомлені. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 отримали поранення. Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 людину.