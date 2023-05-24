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Росіяни вдарили по житловим кварталам Херсонщини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 64 удари та випустили 271 снаряд з важкої артилерії, «градів», танків та БПЛА.

Ворог обстріляв Херсон 11 разів, випустивши 147 снарядів.

«Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі», — йдеться у повідомлені.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 отримали поранення.

Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 людину.

24 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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