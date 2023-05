Anti-Putin Russians say their goal is «complete liberation of Russia» after Belgorod attacks Влада Бєлгорода заявила про масовану атаку безпілотників » Резніков зустрівся з міністром оборони Британії в Києві Міністерство оборони України Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, вони говорили про підготовку українських військових і передачу Україні далекобійних ракет «Storm Shadow» та іншого озброєння — Резніков повідомив, що обговорював із Воллесом НАТОвську перспективу України в контексті майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Ішлося й про бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента України Володимира Зеленського, повідомив міністр. Резніков додав, що обговорив із Воллесом пріоритети щодо озброєння України для досягнення перемоги, «особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow». Міністр оборони Великої Британії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами. «Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками.