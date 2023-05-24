Леп Пен назвала Крим легітимною частиною Росії

Лідерка французьких ультраправих Марін Леп Пен назвала окупований Крим легітимною частиною Росії, заявивши про нібито вільне волевиявлення жителів півострова

Про це вона заявила на слуханнях із питань іноземного втручання у Національних зборах Франції, передає BFMTV.

«Мені неодноразово доводилося висловлювати свою позицію щодо приєднання Криму… Я вважаю, що жителі Криму вільно висловилися, проголосувавши за приєднання до Росії», — сказала Ле Пен.

На її думку, жодної анексії не було.

Політикиня стверджує, що під час поїздки до Криму в червні 2013 року бачила тяжіння людей до Росії, а не до України.