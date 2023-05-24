Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Генштаб вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті. Аналітики пояснили це можливим просуненням «вагнерівців» углиб міста.

Аналітики нагадують, що українські офіційні особи заявили, що темп боїв на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмута 23 травня.

При цьому, йдеться у звіті, Генеральний штаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті у своєму оперативному зведенні за 18:00, що свідчить про те, що сили групи «Вагнера», можливо, просунулися далі вглиб міста.

Генеральний штаб також повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

В огляді вказують на те, що російська влада завершила «антитерористичну» операцію в Бєлгородській області і заявила про перемогу над організаціями «Русский добровольческий корпус» (РДК) і легіону «Свобода Росії» (ЛСР) у регіоні 23 травня.

Міністерство оборони Росії заявило, що прикордонні підрозділи Західного військового округу провели рейд і вигнали всіх «диверсантів» з Бєлгородської області.