Для РФ ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, — ISW На 5 напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління росіян » За добу війни в Україні РФ втратила 480 військових Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ до України знищили 204 360 військових, 295 гелікоптерів, 2864 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3318 артилерійських систем Про це повідомили 23 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно становили: особовий склад ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,

танки ‒ 3789 (+4) од,

бойові броньовані машини ‒ 7419 (+12) од,

артилерійські системи – 3318 (+40) од,

РСЗВ – 565 (+0) од,

засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

літаки – 309 (+0) од,

гелікоптери – 295 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),

крилаті ракети ‒ 1015 (+4),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 6139 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 433 (+6).