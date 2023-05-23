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За добу війни в Україні РФ втратила 480 військових

Про це повідомили 23 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 23.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно становили:

  • особовий склад ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
  • танки ‒ 3789 (+4) од,
  • бойові броньовані машини ‒ 7419 (+12) од,
  • артилерійські системи – 3318 (+40) од,
  • РСЗВ – 565 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаки – 309 (+0) од,
  • гелікоптери – 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 1015 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6139 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 433 (+6).
23 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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