Военные США подтвердили нанесение авиаудара в Сомали

Американские военные подтвердили нанесение нового авиационного удара по боевикам «Аш-Шабаб» в регионе Средняя Джубба на юге Сомали.

Авиаудар был нанесен в субботу в городе Джилиб совместно с федеральным правительством Сомали, говорится в заявлении для прессы, опубликованным Африканским командованием вооруженными силами США.

«По первоначальной оценке командования, никто из гражданских лиц не пострадал и не погиб», – говорится в заявлении.

Африканское командование не уточнило, был ли выбран в качестве мишени кто-то из старших командиров Аш-Шабаб.

Джилиб, который находится в 385 километрах от Могадишо, является оплотом Аш-Шабаб.