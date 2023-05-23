 
«  
  »

Военные США подтвердили нанесение авиаудара в Сомали

Американские военные подтвердили нанесение нового авиационного удара по боевикам «Аш-Шабаб» в регионе Средняя Джубба на юге Сомали.

Авиаудар был нанесен в субботу в городе Джилиб совместно с федеральным правительством Сомали, говорится в заявлении для прессы, опубликованным Африканским командованием вооруженными силами США.

«По первоначальной оценке командования, никто из гражданских лиц не пострадал и не погиб», – говорится в заявлении.

Африканское командование не уточнило, был ли выбран в качестве мишени кто-то из старших командиров Аш-Шабаб.

Джилиб, который находится в 385 километрах от Могадишо, является оплотом Аш-Шабаб.

23 мая, 2023 | Category: Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  