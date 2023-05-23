Відхід «Вагнера» з передової з 1 червня дасть змогу ЗСУ почати контратаки – ISW

Фінансист групи «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що після 1 червня його найманців не буде на всій лінії фронту в Україні щонайменше два місяці. Інститут вивчення війни вважає, що ПВК «Вагнер» може пропустити основні етапи контрнаступу України.

20 травня 2023 року Пригожин записав відео на тлі руїн Бахмута, в якому заявив про повне захоплення цього міста найманцями ПВК «Вагнер». За словами Пригожина, 224 дні його найманці штурмували Бахмут, а загалом вони «провоювали» 427 днів, тому до 25 травня вони «оглянуть» Бахмут, а потім вийдуть із міста, віддавши його Міноборони РФ.

21 травня пресслужба Пригожина опублікувала його відповідь редакції видання LIVE24 щодо подальших штурмів в околицях Бахмута.

«ПВК Вагнер сьогодні (21 травня – ред.) нікуди не просувалася і не захоплювала жодних територій. Усі території, які ми обіцяли захопити, ми захопили до останнього квадратного сантиметра. Тому на Хромове ми не йдемо, на Іванівське – не йдемо.

Ми, як я і заявив, передаємо свої позиції Міністерству оборони і з 25 числа (травня) залишаємо зону бойових дій. Ми воюємо 428 днів. Усі завдання, які будуть далі виконуватися, виконують відважні підрозділи Міністерства оборони.

А ми виходимо в польові табори. З 1 червня жодного бійця ПВК «Вагнера» на передньому краї не буде. До тих пір, поки ми не пройдемо переформування, дооснащення і донавчання. Усі вкиди про те, що ПВК «Вагнера» щось штурмує, будуть фейками в найближчі два місяці».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ці заяви Пригожина і нагадав, що аналітики і раніше вважали, що сили «Вагнера» навряд чи продовжать бойові дії після Бахмута через сильне виснаження і кульмінацію їхніх наступальних можливостей.

«Оголошений Пригожиним двомісячний період відновлення може призвести до того, що сили Вагнера пересидять ключові частини українського контрнаступу, залежно від того, коли і як він почнеться».

Українські офіційні особи не визнають повну втрату Бахмута і повідомляють про бої та деяке просування ЗСУ на «флангах» – на північ і на південь від зруйнованого міста.

Так, Генштаб ЗСУ повідомив, що бої в Бахмуті тривають і що російські сили провели безуспішні наземні атаки в районі Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) і на південь від Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили утримують позиції в укріпленому районі на заході Бахмута і що бої за висоти на північ і південь від Бахмута тривають.

ISW повідомляє, що в Росії зосереджені на тому, кому приписати «перемогу» в Бахмуті, і мало говорять про хитку російську військову ситуацію в місті та навколо нього.

Американські аналітики ж вважають, що російські наступальні зусилля в цьому районі, «ймовірно, досягли кульмінації, що дає українським силам можливість почати подальші контратаки на вже ослаблені фланги Бахмута».

Дослівно ISW: «Відхід Вагнера з лінії зіткнення також, імовірно, призведе до того, що російське МО укомплектуватиме оборонні лінії погано навченими та погано забезпеченими звичайними підрозділами, подібними до тих, що відступили зі своїх позицій під час захисту від українських контратак раніше в травні. Однак російський інформаційний простір значною мірою ігнорує ці вразливі місця».