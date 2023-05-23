«Україна сама вирішує, як вести бойові дії»: США відреагували на бєлгородські події

Сполучені Штати Америки не запевняють, що проте Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора, але в той же час, атаки по території Росії не підтримує.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Ми не дозволяємо і не заохочуємо атаки за межами України», – йдеться у заяві.

Міллер додав, що важливо нагадати, що цю війну розпочала саме Росія. «Україна сама вирішує, як вести бойові дії, але агресором у цій війні була Росія», – сказав представник Державного департаменту США.