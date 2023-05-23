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Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени

У Європі не виключають, що Україні можуть передати винищувачі F-16 вже восени цього року.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяви посадовців із Центральної та Східної Європи, пише «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання, чи реально Україні винищувачі до осені, високопосадовець з оборонного відомства у Центральній Європі сказав: «Я думаю, що так».

Крім того, на теж саме питання дипломат зі Східної Європи відповів: «Чому б і ні?».

Раніше радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допускає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

23 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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