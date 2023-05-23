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У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури

У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт розповів, що на війні з Росією загинули 293 українських спортсмени, тренери та працівники фізичної культури

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

«Герої серед нас. І кожен із нас — герой. Тому що разом стоїмо за незалежність і свободу, перемогу і мир, успішне майбутнє і розвиток нашої України. Історія українського народу вистраждана й окроплена кров’ю сміливих, нескорених і відданих героїв України. І сьогодні ми відзначаємо День героїв України.

293 спортсмени, тренери та працівники фізичної культури загинули на цій війні… З вірою в Перемогу та наших Захисників чекаємо повернення майже трьох тисяч наших колег, які зараз захищають інтереси держави у складі ЗСУ та Нацгвардії. Щиро радіємо кожному, хто повернувся з полону», — написав Вадим Гутцайт.

23 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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