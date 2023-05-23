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США-Грузии: «Сейчас не время развивать контакты с Россией»

В Госдепартаменте заявили, что США обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией

США выразили обеспокоенность по поводу возобновления полетов российских самолетов в Грузию, заявив, что сейчас не время развивать сотрудничество с Россией, и предупредив, что это может повлечь за собой санкции.

«Многие западные страны, в том числе США, запретили российским самолетам входить в их воздушное пространство», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Мы обеспокоены в связи с возобновлением прямых полетов между Россией и Грузией, – продолжил он. – Это может означать, что компании в грузинских аэропортах могут оказаться под санкциями. Мы, все западное сообщество, дистанцировались от этого режима, и сейчас не время развивать контакты с Россией».

Служба новостей «Голоса Америки»

23 мая, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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