США-Грузии: «Сейчас не время развивать контакты с Россией»

США выразили обеспокоенность по поводу возобновления полетов российских самолетов в Грузию, заявив, что сейчас не время развивать сотрудничество с Россией, и предупредив, что это может повлечь за собой санкции.

«Многие западные страны, в том числе США, запретили российским самолетам входить в их воздушное пространство», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Мы обеспокоены в связи с возобновлением прямых полетов между Россией и Грузией, – продолжил он. – Это может означать, что компании в грузинских аэропортах могут оказаться под санкциями. Мы, все западное сообщество, дистанцировались от этого режима, и сейчас не время развивать контакты с Россией».