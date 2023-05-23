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Шольц: Україна стане членом ЄС після війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що Росія не виграє війну проти України, а Київ після перемоги стане членом Євросоюзу.

Про це Шольц заявив на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

«Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Владімір Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена», – сказав Шольц.

Він підкреслив, що СДПН, зокрема, повинна чітко стати на бік України, адже саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.

«Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням відстоюємо всі ці принципи», – додав Шольц.

23 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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