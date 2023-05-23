Норвегія надасть Україні додаткове озброєння: що отримають ЗСУ Военные США подтвердили нанесение авиаудара в Сомали » Шольц: Україна стане членом ЄС після війни Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що Росія не виграє війну проти України, а Київ після перемоги стане членом Євросоюзу. Про це Шольц заявив на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Spiegel. «Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Владімір Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена», – сказав Шольц. Він підкреслив, що СДПН, зокрема, повинна чітко стати на бік України, адже саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення. «Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням відстоюємо всі ці принципи», – додав Шольц.