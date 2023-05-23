Шольц підтримує переобрання Байдена: він «кращий» за Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає чинного президента США Джо Байдена «кращим» за попередника Дональда Трампа, тоді як обоє претендують на обрання на цю посаду у 2024 році.

Про це, як пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters, Шольц сказав під час спілкування із учнями однієї з початкових шкіл Берліна в понеділок.

На питання одного з учнів про президентські вибори у США канцлер Німеччини сказав: «Я думаю, що нинішній президент (Джо Байден – ред.) кращий, тому я хочу, щоб його переобрали».

За словами Шольца, багаторічний досвід Байдена на державній службі означає, що він точно знає, «що потрібно робити, щоб запобігти світовій війні».

Водночас він звинуватив Дональда Трампа в розколюванні суспільства, додавши, що його обрання буде негативним не лише для США, але й для Німеччини.

«Якщо всі люди будуть тільки одне проти одного, то не може бути хорошого майбутнього, і саме тому колишній президент, безумовно, підтримує великий розкол у країні (США – ред.)», – цитує Reuters слова Шольца.