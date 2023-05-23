Росія вивозить ядерні боєприпаси зі сховища в Бєлгородській області – розвідка

Росіяни почали вивозити ядерні боєприпаси із сховища в Бєлгородській області РФ — представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону новин

«Є навіть додаткова інформація стосовно евакуаційних заходів. В терміновому режимі об’єкт «Бєлгород-22″ – це сховище ядерних боєприпасів – так само рашисти евакуюють з району неподалік Грайворона».

Юсов ще раз наголосив, що Україна не має стосунку до подій, що відбуваються в Бєлгородській області РФ, а боротьбу там ведуть місцеві протипутінські сили.

У Грайворонському районі Бєлгородської області розташована російська військова частина 25624 (у м. Бєлгород-22). Ця частина входить до складу ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації і є «об’єктом «С». Це умовна назва для центральної бази зберігання ядерної зброї РФ.