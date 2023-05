Глава разведки ФРГ: Россия всё ещё в состоянии вести долгую войну US debt ceiling: No agreement from Biden and McCarthy talks » Радник Резнікова назвав країну, яка може першою надати Україні винищувачі F-16 Радник міністра оборони України Юрій Сак зробив припущення, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16. За словами Сака, “Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною”, яка подарує винищувачі, пише видання Politico. Наразі Нідерланди мають 24 винищувачі F-16, які є “оперативно придатними до розгортання” і “залишатимуться у використанні до середини 2024 року”, цитує видання речника Міноборони Нідерландів. “Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу”, – сказав він. Нідерланди також мають ще 18 винищувачів F-16, “які більше не використовують в оперативних цілях” і які “також можуть бути використані за іншим призначенням”. 12 з цих 18 літаків спочатку планувалося передати приватній компанії, але передачу відклали, зазначив речник.