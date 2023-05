US debt ceiling: No agreement from Biden and McCarthy talks Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени » По флангах від Бахмута ЗСУ мають незначне просування Активність наступальних дій росіян на Бахмутському напрямку дещо знизилась, українські захисники контролюють околицю міста в районі «Літака» — заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram «Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль». За словами Маляр, українські захисники контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак». У передмісті тривають бої. Вона зазначила, що ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. Заступниця міністра додала, що на певних ділянках ворог перебуває в обороні: «Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування».