Пентагон: F-16 не змінять кардинально ситуацію у війні

Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл переконаний — надання Україні винищувачів F-16 є важливим в середньостроковій перспективі, але не змінить кардинально ситуацію у війні Росії проти України.

Про це Кендалл заявив в понеділок, спілкуючись із групою журналістів Defense Writers Group у Вашингтоні, повідомляє журналіст Голосу Америки Джефф Селдин.

Надання Україні F-16 «створить проміжні можливості, яких українці наразі не мають, але не це змінить ситуацію кардинально», адже «поки авіаційна сила не була вирішальним фактором» у війні, заявив посадовець і відзначив ефективність систем протиповітряної оборони.

«F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно», — додав посадовець.

Коментуючи питання про строки надання зброї, Кендалл каже, що багато деталей потрібно з’ясувати, щоб передати Україні F-16 і на це «в найкращому випадку піде декілька місяців».

Він також наголосив, що в допомозі США Україні «були інші значно вищі пріоритети» і тому США не почали передачу цих літаків раніше: «Гадаю, раціонально було прийняти це рішення зараз … гадаю, ми маємо почати думати наперед на довшу перспективу».

Президент Джо Байден під час саміту G-7 у Японії на вихідних оголосив про підтримку коаліції, яка пообіцяла навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

«Я думаю, що, враховуючи кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, наданих нам Конгресом, існує так багато інших пріоритетів для систем, які можна надати Україні, можливо ми більше зосередимось на передачі третіми сторонами, але президент ще не прийняв остаточного рішення», – сказав Салліван у неділю в ефірі програми State of the Union, відповідаючи на запитання, чи США надішлють літаки безпосередньо в Україну.

У відповідь на питання, чому США досі не ухвалили рішення надіслати Україні літаки, Салліван відповів, що США віддали пріоритет танкам, артилерії та боєприпасам. Причина, за словами Саллівана, полягала в тому, що винищувачі не були «критично важливими» для очікуваного українського контрнаступу. «Але умови змінюються», — додав посадовець.

«Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб забезпечити вчасно та в повному обсязі все, що потрібно Україні для початку цього контрнаступу, — сказав Салліван. — Тепер, коли ми це зробили, ми можемо сподіватися на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби».

Україна наполегливо працювала над питанням щодо надання літаків західного зразка, і рішення партнерів про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах є першим кроком до посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Хіросімі.